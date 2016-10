PÄEVAINTERVJUU Tsahkna: kui oravapoja veri tahab oravat puu otsa ajada, siis ta läheb

«Kui oravapoja veri tahab oravat puu otsa ajada, siis ta sinna läheb,» sõnas Tsahkna palju spekuleeritud Kesk- ja Reformierakonna ühisvalitsust kommenteerides ning viitas, et Reformierakond on koalitsioonipartnereid vahetanud ka varem.

«Isamaa ei ole kunagi reetnud. Need on lihtsad tõed, millega elada ja meie eesmärk on teha ära need poliitilised lubadused, mida oleme lubanud.»

«Poliitmäng ja kombinatoorika, võimuvõitlus Keskerakonnas ja sisepinged Reformierakonnas on asjad, mille suhtes mina midagi teha ei saa. Valitsuse töövõimet näitab see, et väga suured põhimõttelised otsused on kohe ees – omavalitsuste rahastamine haldusreformi raames, mina tulen pensionireformiga valitsusse, vanemahüvitise süsteemi reform – need on teemad, mis tegelikult Eesti elu puudutavad,» märkis Tsahkna.

«Presidendivalimiste pikk debatt kindlasti avaldas mingit mõju valitsuse tööle. Aga minu lootus on, et suudame edasi minna oluliste teemadega,» kommenteeris ta valitsuse töövõimet.

Samas lisas ta, et haldusreformist on veel pool otsustamata, viidates edasisele rahastamismudelile, millele tuleb kiiremas korras lahendus leida.

Juhul, kui IRLile uute kombinatsioonide järel valitsuses kohta ei peaks jaguma, ei saa see koalitsioon Tsahkna sõnul olla tõeliselt isamaaline: «On selge, et ainuke sisult isamaaline valitsus on võimalik teha koos meiega.»

IRLi puudumisel valitsusest näeksime Tsahkna sõnul palgaarmee kehtestamist, kaitsekulusid alla 2 protsendi, kodakondsus- ja keelepoliitika olulist muutmist. «Kindlasti ei näeks ka sellist põgenike vastuvõtmise süsteemi, mis on väga konservatiivne ja millest paljud Euroopa riigid üritavad praegu eeskuju võtta.»