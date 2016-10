Täna kell 12.10 on Postimehe otsestuudios IRLi esimees Margus Tsahkna. Keskerakonna ja Reformierakonna sisemiste muutuste tagajärjel pole välistatud, et valitsuse moodustavad just need kaks erakonda. Mida tähendab see tänastele väiksematele koalitsioonipartneritele - IRLile ja sotsiaaldemokraatidele?