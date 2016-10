Postimees 1993. aastal: «Tartu» kauplus jagas tasuta piima

Enne valimisi ilmunud üksikkandidaatide valimisliidu Tartu ajalehes «Linnaleht» reklaamis kauplus «Tartu», et pühapäeval, valimispäeval pakub nende kauplus tasuta lahtist piima, selle saamiseks tuleb vaid näidata kuulutusest välja lõigatud kupongi.

Lahtist piima hakati jagama kohe kell kümme hommikul, kui kauplus avati ning veidi pärast poolt ühte oli piim otsas. Iga talongi eest anti inimesele kaks liitrit piima, kokku jagas pood ära 800 liitrit piima.

«Kes alguses piima said, need tänasid ilusti. Kes aga ilma jäid, hakkasid müüjat sõimama. Aga milles siis tema süüdi oli!» sõnas Astrid Eenla, pisarad silmas. «Ma leian, et ei tohi nii hea olla ja ilma rahata midagi anda, meie inimesed ei oska seda hinnata.»

Tartu kaupluse ärijuht Margus Leek ütles, et pärast lahtise piima otsasaamist koostasid mõned vanemad sabasseisjad kirja: nemad olid küll Eesti Vabariigi poolt, aga nüüd on järjekordselt pettunud.

Eile Tartu kaupluses jagatud piim oli ettevõttelt «Kauhkava», mille üks osanikke on valimistel kandideerinud Tiit Veeber. Küsimusele, miks otsustati jagada just 800 liitrit piima, vastas samuti kandideerinud Leek, et rohkem piima «Kauhkavas» lihtsalt polnud.

18.10.1993