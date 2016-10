Postimees 1995. aastal: siseministri nõunik tunnistas end poliitiliste vestluste salvestajaks

Laanaru kinnitas oma avalduses, et Savisaar polnud lindistustest teadlik ning kuulis nendest alles pärast SIAs kaks nädalat tagasi toimunud läbiotsimist. Savisaare kauaaegne abi ütles BNSile, et lindistas Savisaare kõneluse Indrek Kannikuga ning vestlusringi, kus osales Siim Kallas. Laanaru väitis, et tahtis kõneluste autentset sisu säilitades kaitsta Savisaart provokatsioonide eest. Küsimusele kuidas leiti lindistus eraturvafirmast SIA vastas Laanaru, et laenas SIA aparatuuri.

Kaitsepolitsei peadirektor Jüri Pihl väitis eile Postimehele, et uurimisel selgunud objektiivne pilt lubab kahelda Laanaru ülestunnistuses.

Vilja Laanaru ema Evi Laanaru Võru Vaabina külast ütles eile Postimehele telefoni teel, et oma tütrest küll ei usu, et just tema tütar on need kõnelused salvestanud või tegelenud sellist laadi nuhkimisega. «Eks ta võta nüüd Savisaare süü endale. Ega ma tea ka, kas Savisaar süüdi on. Eks seda pea veel uurima. Kuid Vilja küll süüdi ei ole,» rääkis ta.

11.10.1995