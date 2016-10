Augustis, eriti aga pärast riigikogu valimiste ebaõnnestumist, hakkasid mitmed presidendikandidaadid ennast defineerima millegi sellisena, «mida Ilves ei ole». Et näoga rahva poole ja käin igas vallas aastas vähemalt korra, soovitavalt kaks. See oli puhas sihtgrupiline populism ja valijamehed seda lõpuks sellisena ka hindasid. Paljudele on aga sellest jäänud ettekujutus, nagu peaks president peamiselt olema mingi sisepoliitiline nutumüür. See ei ole nii.

Nagu igas valdkonnas, jagunevad ka poliitikas inimesed kohaliku, rahvusliku ja rahvusvahelise tasandi talentideks. Kõikjal on aga üks reegel: rahvusvahelisi talente on igas riigis ja igal rahval väga vähe. Missugusesse gruppi Toomas Hendrik Ilves kuulub, suuri vaidlusi ei teki.

Kas keegi kahtleb selles, et ta on kõrge rahvusvahelise tasandi poliitik? Kas keegi kahtleb selles, et ta on täitnud lubaduse teha Eesti suuremaks? Kas keegi kahtleb selles, et tema ajal on Eesti lugu maailmas muutunud palju positiivsemaks? Põhiseaduse kaitse, vabakonna eelisarendamine, IT edulugu jne on seotud tema ametiajaga. Temast jääb alles suur hulk tipptasemel kõnesid ja poliitikaanalüüse, seejuures jällegi rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi.

Isiklikult hindan ma aga kõige kõrgemalt tema rolli Eesti turvalisuse kindlustamisel. President Barack Obama visiit Tallinna ja siin antud pretsedenditud julgeolekulubadused on meie kõigi jaoks erakordse tähendusega. Kui see oleks ka ainuke asi, mida ta tegi, ka siis oleks Ilvese aeg õnnestunud.

Hetkel on tema ümber palju kollast udu ja päris kummalisi lahkuja seljatagant löömist, aga loodan, et see läheb üle. Aja jooksul jääb alles läbi aegade parim Eesti riigi PR-mees, ning loodan, et kohtame tema nime suure poliitika tegijate mõttekodades ka tulevikus.