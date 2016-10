Indrek Neivelt: Twitteris võinuks Ilves tagasihoidlikum olla, aga ta oli väga hea president

Kõigepealt meenub mulle üks aastapäevakõne, kus president Ilves kutsus kõiki Eestit suuremaks tegema. Ta ise sai sellega väga hästi hakkama. Olen seda kümneid ja kümneid kordi näinud. Oma teadmiste ja inglise keele oskuse tõttu meenutab ta pigem mõnda tehnoloogiaettevõtte juhti kui Ida-Euroopa riigipead.

Täna tuntakse ja hinnatakse Eestit tehnoloogiamaailmas väga kõrgelt. Vahel on isegi tunne, et me peaks rohkem sisuga tegelema, sest muidu läheb maine eest ära. Arvan, et meie IT ja idufirmade maine on vähemalt kümme korda suurem, kui on meie riik.

Kindlasti tuleb president Ilvest tunnustada selle eest, et selle kümne aasta jooksul külastasid Eestit mõlemad Ameerika Ühendriikide presidendid (George W. Bush ja Barack Obama – toim). Seni olid nad käinud vaid meie lõunanaabrite juures.

Kümne aasta eest seadis Ilves ülesandeks kodanikuühiskonna arendamise. Ma ei oleks nii kiiret arengut kümme aastat tagasi küll uskunud. Ta tunnetas ära ühiskonna valmisoleku ja andis sellele hoogu juurde.

Kui midagi negatiivset otsida, siis Ilves oleks võinud Twitteris vahel veidi tagasihoidlikum olla. Presidendile ei ole sobilik vaielda ilma argumentideta maailmakuulsa majandusteadlasega ega suure naaberriigiga tüli norida.

Ilves oli väga hea president ning tegi meie väikese riigi oluliselt suuremaks ja isikliku eeskujuga ka tänapäevasemaks. Vaatamata oma piiratud võimalustele, suutis president omal moel tasakaalustada meie erinevatest valitsustest levivat stagnatsiooni.