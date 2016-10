Esmaspäeval tuli Poola tänavaile ligi seitse miljonit naist. Paljud koolid, raamatukogud ja ametiasutused katkestasid töö – kohe oli selgelt näha, kus naised kõige sagedamini rakendust leiavad. «Minu keha, minu valik!» oli meelavaldajate kõige levinum hüüdlause. Leidus ka pikantsemaid loosungeid, kuid nende sõnum ei kannata trükimusta. Poola tagurlik valitsus sai vastulöögi otse rohujuuretasandilt.

See ei tähenda, et abort oleks midagi kohutavalt ihaldusväärset. Midagi, mis oleks justkui mugavusteenus. Paraku on reaalsus, et vahel on see kahest koledast valikust vähem kole ning see valikuvõimalus peab olema.