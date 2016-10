Kas Euroopa Fuld?

Deutsche Bank ei ole tavaline pank. Deutsche Bank on üks maailma suurimaid investeerimispanku, mille käes on umbes viiendik globaalsest valuutaturust. Seetõttu on kõlanud küsimus, kas Deutsche Bankist ei saa äkki uus Lehman Brothers.

Panga tegevjuht John Cryan on kinnitanud, et Deutsche Banki bilanss pole olnud viimasel kahel aastal nii tugev kui praegu. Ehkki panga aktsia liigub ajaloo madalaimal tasemel, on turud tervikuna üsna rahulikud, mis tähendab, et esialgu süstemaatilist riski ei nähta. Samas liiguvad kuuldused, et pank valmistub investoritelt lisaraha saama.

Turgude meelsus on väga heitlik. Täna tõstetakse sind parnassile, homme võidakse paisata põrmu.