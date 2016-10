Postimees 1889. aastal: kaela-murdev pilvekõrguselt maha kargamine

Mõne minuti pärast laskis see pupe end langesirmiga, just nagu Leruu, ülevalt alla maha Kalamaja juurde. See hästi kordaläinud katse oli ühe hr.Krähmeri tehtud, kes Tallinnas külalisena viibib. Titt oli end õhus nõnda õhulaevast lahti päästnud, et üks taelanöör aega mööda ära põles ja nööri, millega titt (pupe) õhulaeva küljes kinni oli, läbi põletas. Sedaviisi sündis ilus katse.

Kaks rättseppa olla Tallinnas endid pakkunud, Leruu kaela-murdvat mahahüppamist järele teha ja ka langesirmi abil pilvekõrguselt maha karata. Kas pakkumine vastu võetud, ei tea seni ajani. Välja ei tule sellest küll midagi.

7.10.1889