PÄEVAINTERVJUU Tuleva pensionifondi asutajad: pangad on teinud palju halbu valikuid

«Tänaseks on liitumisavalduse täitnud 1900 inimest ja see näitab, et sõnum, millega kevadel välja tulime, on kõnetanud väga paljusid,» sõnas Tuleva pensioniühistu üks asutajaid Annika Uudelepp.

«Meie sõnumi mõte oli, et miks koguda pensioniks vara pangale, kui seda saab koguda endale. Loome selleks oma pensionifondi, ms ei võta kõrgeid teenustasusid ja kus liikmed ise saavad jaotada tulu,» lisas ta. See tähendab, et tulu tekkimise korral jaotatakse see liikmete vahel, mitte kaugete aktsionäridega.

Uudelepp rõhutas ka praegust demograafilist seisu, mis viib olukorrani, et esimene pensionisammas saab tulevikus olema «kõhnem» kui praegu. Seda seetõttu, et tööealist elanikkonda jääb aasta-aastalt vähemaks. Tuleva loodi Uudelepa sõnul suuresti seetõttu, et raputada teise samba ehk kohustusliku kogumispensioni süsteemi.

«Tuleva odavus seisneb selles, et tootlus on parem ja pensionile minnes on sul rohkem raha,» selgitas Loit Linnupõld, et Tuleva puhul ei tee fond ühtegi rahalist liigutust, mis ei tooks kasu pensioni kasvatamisele. Pankadel seevastu kulub teenustasudelt saadav raha paljude teiste kohustuste täitmiseks, mida uus pensionifond teha ei plaani.

Tuleva asutajad on võrrelnud maailmaturgude tootlust aastatel, mil Eestis on kehtinud teise samba süsteem ehk alates 2003. aastast ning avastanud, et kui pangad oleks investeerinud raha passiivselt indeksfondidesse, oleks Eesti inimesed võinud teenida kokku ühe miljardi eurot.

«Aga me oleme teeninud umbes kolm korda vähem. Ühelt poolt on suure osa ära ampsanud teenustasud, teisalt on tehtud ka valesid valikuid. Aktiivse juhtimisega on tõmmatud pidurit siis, kui poleks vaja olnud või mindud turule siis, kui polnud vaja minna,» selgitas Uudelepp.

Asutajad usuvad, et pikaaegse pensionikogumise perioodi ajal ei ole vaja tegeleda nn ülejuhtimisega ning kõige turvalisem ja tootlikum on investeerida indeksfondidesse, kus riskid on hajutatud ja turgude kõikumised tasakaalustavad aastakümnete jooksul üksteist ära.

«Ajalugu vaadates pole inimestel palju valikut olnudki,» märkis varasemalt nii SEB pangas kui Swedbankis investeerimisfonde juhtinud Linnupõld, «täna on pankades enamik tooteid väga ühenäolised. Vaatamata sellele, et räägitakse aktiivsest juhtimisest, jäädakse valdavalt indeksitele alla. Suure osa tuludest söövad ära tasud ja suur osa lühiajalistest panustest on pigem ebaõnnestunud.»

Asutajad usuvad, et mida rohkem inimesi liitub Tulevaga, seda jõulisem on sõnum pankadele, et muutus on tähtis.

Tuleva avab oma fondid kõigi eelduste kohaselt kevadel.

Vaata videot!