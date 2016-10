«Hea meel on, et ta üldse ilmus, arvestades neid dramaatilisi sündmusi, mis viimase kuue päeva jooksul on üle elatud,» sõnas reedel juhatuse otsusega Kesknädala peatoimetaja ametist vabastatud Urmi Reinde.

Tänase Kesknädala juhtkirjas rõhutab uus peatoimetaja Indrek Veiserik, et väljaanne «pole simsonlaste poolt üle võetud».

«Kui eelmisel nädalal toimus ülevõtmine Keskerakonna büroos, siis esimesena lõpetati töösuhe peasekretär Oudekki Loonega, järgmisena vallutasid büroo peasekretäri uus kohusetäitja Jaak Aab ja tema mitmed kaaslased Simsoni leerist,» kirjeldas Reinde, «neljapäeval jõuti Kesknädala toimetuse ja minuni. Seega inimestele jääb mulje, et Simsoni leer võttis üle terve büroo, sealhulgas Kesknädala.»

Reinde usub, et seetõttu pidas tema järglane Veiserik vajalikuks vabandada ja selgitada, et simsonlasi ei ole ja Kesknädal jätkab vanaviisi. Küll aga allub tema sõnul lehe tegemine nüüd Simsoni leerile.

Poliitiline verevalamine

Endine peatoimetaja usub, et Kadri Simsoni leer tahab näha poliitilist verd: «Ju nad teisi vahendeid kasutada ei saa – ma ei tea – või nad ei oska. Siin kõneleb ka vanusevahe, Simson, Ratas ja Reps on minust üle 20 aasta nooremad ja neil on teised meetodid ja vahendid. Meie tuleme Rahvarinde meelsusest, midagi ei ole teha.»

«Ma olen näinud, kui tasakaalukalt Savisaar juhatab koosolekuid. Aga selliseid meetodeid, et tullakse sisse komandona ja lüüakse välja peasekretär, vahetatakse lukud ja lüüakse minema peatoimetaja... Selliseid meetodeid nagu kasutab Simsoni, Ratase ja Repsi leer, ei ole Savisaar kunagi kasutanud,» oli Reine nördinud.

Reinde usub, et «poliitilise verevalamise» tulemusena soovib uue juhtimisega Keskerakond moodustada koalitsiooni Reformierakonnaga.

Uue toimetaja Indrek Veiseriku ultimaatumit Jaak Aabile nimetas Reinde musta pesu pesemiseks. Aabi sõnul oli Veiserik ja ülejäänud toimetus valmis ise lahkuma juhul, kui Reinde jääb peatoimetajaks, sest töökeskkond ei võimaldanud rahulikult töötada.

Isiklik kibestumine

«Tuleb noor põlvkond ja kindlasti me peame nendega arvestama. Kindlasti me olime omal ajal uhked nende üle – kui palju ma olen kampaaniaid teinud Mailisele ja Jürile! Tegin talle tema esimese kampaania ja kus Jüri täna on? Aga hääletab minu vastu, onju. Mul on isiklik kibestumine,» tõdes Reinde.

«Kui Ratas kandideeris esimeheks, siis ma läksin Kadri juurde ja ütlesin, et hoiame ikka kokku – me oleme Keskerakonna tütred. Kui sina kandideeriksid, siis ma toetaksin sind. Siis me saime väga hästi läbi ja ma suhtusin Kadrisse väga emalikult.»

«Ma leian, et noorus peabki tulema. Küsimus on, kas ta peab tulema giljotiiniga. Ma ei ole ise elus kunagi giljotiini kasutanud. Kui olen ise olnud ebaõiglane, palun alati vabandust. Aga nende puhul on süstemaatiline tehnoloogia see, et kraav ongi laipu täis.»

Kesknädala eesmärk ja sõnavalik

Reinde nõustus, et ei ole väga kaugel tõest, et lehe peamine eesmärk on anda vastuargumente Savisaare mustamisele.

Krõbedat sõnavalikut Kesknädalas põhjendas ta lugejale lähemal olemise sooviga. Tänases juhtkirjas trükitud lubadus «mitte muutuda parempoolsete ripatsiks» on Reinde sõnul üks näide sellest.

«Me ei saa tulla mingi mannakreemivahustajana, seda ei ole mitte kellelegi Eestis vaja,» lisas ta, «partei leht on lugeja nägu.»