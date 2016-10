Postimees 1994. aastal: Kaitsepolitsei ei usu, et Avo Piht on elus

Mul puuduvad andmed selle kohta, et Pihl oleks kusagil reaalselt olemas, ütles Pihl. Kapten Avo Piht viibis Estonial reisijana. Ta sõitis Rootsi, et sooritada seal lootsieksam Rootsi rannasaarestiku läbimiseks.

Estonia uppumise päeval, 28. septembril oli Piht üks esimesi, kelle päästmisest teatati. Seda teadet kinnitasid Eesti siseministeerium ja teadeteagentuur Reuter. Lisaks olla Pihti elusana nähtud ka telekanali CNN uudistesaates.

29. septembril teatas riiklik kriisikomisjon, et Pihti pääsemise kohta teateid pole.

30. septembril teatas Reuter, et rahvusvaheline Estonia hukku uuriv komisjon on Pihti küsitlenud. Seda väitis Reuterile Rootsi veeteede ameti turvateenistuse ülem Bengt-Erik Stenmark, kes loobus oma ütlustest. Pärast seda pole enam keegi väitnud, et Piht oleks veel elus. Samuti ei ole veel teada, et oleks leitud Pihti surnukeha.

Piht oleks üks olulisemaid tunnistajaid, kes suudaks vastata, mis ikkagi juhtus Estoniaga möödunud kolmapäeva öösel.

5.10.1994