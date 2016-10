Postimees 1933. aastal: sakslaste «teine ida rügement» teel Tartu

Esimesele rünnakule on järgnenud teine. Saksa kultuuromavalitsus on kohale kutsunud veel kümmekond uut professorit, et need esineksid Tartus loengutega. Meil maksab aga kord, et välismaalased ei või siin töötada, ka loenguid pidada ilma sellekohase tööloata. Politseivõimud ei saa loenguteks, mis registreeritud peavad olema, luba anda enne tööloa saamist. Sellepärast on hakatud ründama ministeeriumi, et sealt töölubade saamiseks takistusi ei tuleks. Liikuma on pandud hulk inimesi, et töölubade saamist hõlbustada.

See osa seltskonnast, kes nendest loengutest huvi peaks tundma, ütleb et neid meile tarvis ei ole, kuna loengud on propaganda sisuga ja ilma teadusliku kvalifikatsioonita. Nende pidamiseks ei ole välismaalasi tarvis.

Kuidas «pealetung» areneb, näitab lähem tulevik. Kui tööload antakse, siis on sakslaste propaganda igatahes täielik.

4.10.1933