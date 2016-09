Jumalik ühendaja

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) metropoliit Stefanus (76) on Eestis elanud ligi 17 aastat. Kongos Küprose päritolu peres sündinud ja Prantsusmaal õppinud Eesti kirikujuhil on ilmselt korralik kogemuste pagas, kuidas kõnetada eri rahvusi. Seni on EAÕK oma metropoliidi juhtimise all rahul olnud. Kuid temas tärganud suur plaan eesti ja vene kogukond ühendada tundub nii ulmeline, et paneb osa kogukonnast oma juhis kahtlema. «See peab olema tulevik! Keeruline, aga teostatav!» Selliste sõnadega räägib ta soovist ühendada EAÕK ning mitu korda suurem Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK). Kahtlused, spekulatsioonid ja hirm ei näi teda kõigutavat – mida muud eestlastest oodata. Ehk ongi see millegi suure algus? Loodetavasti ei jäta Stefanus kogu kirikumaastikku raputavat plaani sepitsedes tähelepanuta oma kogukonna ühtsust.