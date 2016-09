Neljapäeval uue maja avapeo pidanud ja täna kõigile huvilistele uksed avanud Eesti Rahva Muuseumi (ERM) puhul on kaunis keeruline ütelda, kellele kuulub kõige suurem aitäh selle eest, et meil Tartus Raadil niisugune maja viimaks on. ERMi hoone on olnud unistus, mille nimel on töötanud sajad ja tuhanded inimesed. Arhitektuurivõistluse ettevalmistamise ajal oli muuseumi direktor Jaanus Plaat, viimased aastad hoidis ehitusel ja näituste valmimisel silma peal direktor Tõnis Lukas, kes pidas nüüd püünelt südamliku kõne.

Tõsi on aga see, et just Krista Aru oli muuseumi järjekindel eestkõneleja neil pingelistel aegadel, mil arhitektuurivõistlusel võitnud lennukast muuseumiideest lihviti moodsa muuseumi toimiv projekt, visandati näituste põhijooned, lepiti kokku rahastamine ning algas ka ehitushange. «Olen õnnelik, et sain seda kaasa teha,» ütleb ta ise.