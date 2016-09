Etturi pisarad

Malestrateegias on etturitel tähtis roll nii avangus, kesk- kui ka lõppmängus. Nad kaitsevad kuningat, toetavad rünnakuid ja kontrollivad üksteise toel olulisi positsioone. Aga nad on siiski vaid etturid. Keskerakonna häälekandja Kesknädal juhi kohalt tagandatud Urmi Reinde on aastaid võidelnud propagandarindel nii parteilehes kui ka Tallinna televisioonis meediat analüüsides. Korraga olid sel laia silmaringiga elukogenud naisel kaamerate ees pisarad silmis. Reinde valis erakonna sisekonfliktis poole ja see oli Edgar Savisaare pool. Ta on uskunud ja usub, aga kaalukauss kaldub teisale.

Viimasele reale jõudnud ettur võib saada oluliselt kõvemaks malendiks. Niisugune poliitiline karjäär on ette näidata paljudel, kes Savisaare kõrval seisnud. Aga leidub ka neid, kelle saatus on langeda.