Postimees 1992. aastal: Eesti jõugud petavad Rootsi riiki

25. septembri Svenska Dagbladetis tõdetakse, et ei peteta mitte ainult Rootsit, vaid ka Eestit. Nn. vanarauda saadetakse suurtes kogustes üle piiri ega maksta selle eest mingit maksu Eesti riigile. Rootsi tollivalitsuse töötaja Hans Peter Olssoni sõnul on Rootsi saanud 50 miljoni krooniga petta. Kui palju on siis Eestil jäänud raha saamata?

26. septembri Svenska Dagbladet kirjutab KGB organite määrusest 5. jaanuarist 1991, kus on sõjaväge kohustatud looma kommertsstruktuure. Rootsi pool on jõudnud arusaamisele, et vanarauaärisse on sekkunud nii endine NSV Liidu sõjavägi kui ka KGB.

Svenska Dagbladeti ajakirjanik Björn Hygstedt on aga imestunud, miks Eesti ametivõimud on suhtunud leigelt koostöösse Rootsi tolliga, et rauaärile piir panna ning kord luua. Sellest kirjutas ta 26. septembri lehes. Ühtlasi arvas Rootsi ajakirjanik, et Eesti lehed peaksid ise sellistest asjadest rohkem kirjutama.

3.10.1992