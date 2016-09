Postimees 1991. aastal: kinnipidamisasutustes on jälle streike oodata

Seekord olevat streikijate loosung: «Oleme süüdi mõistetud ENSVs. Nüüd on Eesti Vabariik – täielik amnestia!»

Laanjärve arvates ei saa täielikust amnestiast juttugi olla. Kõne alla võivat tulla karistusaja osaline lühendamine või/ja teatud süüdimõistetute kategooriate vabastamine.

Olukord kinnipidamiskohtades on kriitiline valvurite vähesuse tõttu. «Laagriasukad teavad, et vastavalt sõlmitud lepetele hakkab NL sisevägede polk Eestist peagi lahkuma. Administratsiooni aadressil käivad otsesed ähvardused, et kui polk on läinud, küll siis teil kõrid läbi lõigatakse,» ütles Laanjärv.

Tema arvates ainus lootus olukorra parandamiseks on saada mehi konvoipolku mobilisatsiooniga. Siiani ei ole tulemusi andnud vanglaametnike koolituskeskuse avamine, kuhu tuli õppima alguses 25 ja jäi lõpuks ainult 19 inimest. Samuti pole suurt abi olnud alternatiivteenistuse poistest.

Minister hindab olukorda halvemaks kui eelmise aasta streikide ajal. «Me istume püssirohutünni otsas, millel süütenöör juba põleb. Tahan, et inimesed teadvustaksid seda olukorda,» ütles Laanjärv.

1.10.1991