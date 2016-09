Õpetajate Lehes sel reedel: tippkooli tipptase, evakuatsiooniplaanid, naisnõiad

Päästeplaan olgu peas

Suur osa koole teeb kohe sügisel läbi kohustusliku tulekahju evakuatsiooniõppuse. Muudes hädaolukordades toimetulek on kirjas küll paberil, kuid harjutatakse seda vähestes koolides.

Paneme digi enda kasuks tööle!

Tuleval aastal ootab koole ees digipädevuste tasemetöö, mis on üks osa suuremast programmist «Digipööre». Mis tegevusi selles programmis veel on ja kuidas nendega on läinud, selgitab HTM-i e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo.

Tippkool nõuab tipptaset

Aasta gümnaasiumiõpetaja nominendi, Hugo Treffneri gümnaasiumi inglise keele õpetaja Ernst Marcus Hildebrandti tundides on päevakorral nii Brexit kui ka USA presidendivalimised.

Aga kas sa siis e-kirja ei lugenud!

Kunda ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja Kristi Aron kirjutab, et kogenud õpetajat on uude kooli siirdudes oodanud ees mitmedki üllatused: kolmelisi õpilasi hinnatakse seal viitega, omavahel suheldakse ainult meili teel, uksest ei saa sisse, sest uuele õpetajale võtit ei anta jne. Uus õpetaja vajab tugiprogrammi, on Kristi Aroni sõnum.

Kultuurisündmus

Sügishooaeg pakub põnevaid muusika-, teatri- ja filmielamusi ning toob kaasa huvitavaid kohtumisi koolides. Loe lähemalt Kultuurisündmuse külgedelt!

Uus õpik jätab rohkem aega aruteludeks ja praktikaks

Tuuli Hiiesalu kirjutab logopeediaõpikust «Kommunikatsioonipuuded lastel ja täiskasvanutel: märkamine, hindamine ja teraapia».

Sportida on vahva, sportida on hea!

Pärnu Mai lasteaed lõi kaasa üleriigilisel spordinädalal, mil iga päev tegeldi eri kergejõustikualadega. Nädala lõpetas meeleolukas perespordiüritus, millest võttis osa lausa 90% peredest ehk üle 350 osaleja, kirjutab Mai lasteaia õpetaja Margarita Kask.

Kunsti abil saab maailm puhtamaks

Eesti tuntud maalikunstnikud panid oma teosed heategevuslikule näitus «Puhastatud maailm», et aidata maailma sõna otseses mõttes puhtamaks muuta. Galerist Triinu Soikmets Haus galeriist ning näitusel osalev kunstnik, Sally stuudio õpetaja Jane Remm arutlevad sel puhul, kuidas kunst ja kunstnik mõjutavad ilma ja inimesi ning aitavad lastel keskkonnateadlikumaks kasvada.

Ise vaadan jalge vahelt läbi

Eesti naisnõiandusel on sügav müütiline taust, sedastab Karl Kello. Õpetajate Lehes on juba juttu olnud Eesti nõiaprotsessidest ja eesti kangetest naistest. Nüüd on teemaks Saare suured nõiad – naissoost nõiad, kes suutnud Vanapagana laeva maapõhja kukutada ja kas või päikese taevast alla tuua.