Postimees 1935. aastal: sõda tuleval nädalal?

Oma kommentaarides Itaalia valitsuse laupäevase teadaande kohta prantsuse lehed ei püüa varjata seisukorra äärmist tõsidust. Pole enam kahtlust, et sõda on lähedal, kirjutab «Petit Parisien». «Matin» kirjutab: Itaalia ähvardus Rahvasteliidust lahkuda on väga selge. Rooma poliitilised ringkonnad kinnitavad, et kui Itaalia lahkub Rahvasteliidust, siis ei lahku ta mitte üksi, vaid kaasa lähevad Poola ja Ungari.

Samal ajal liiguvad visad kuuldused Saksa-Ungari lepingust. Berliini mõju Varssavile ja Budapestile, Poola ja Ungari soov vabaneda Genfist ja lüüa ühte kampa Itaaliaga, laseb aimata, kuidas Abessiinia konflikt võib mõjutada seisukorda Euroopas.

Roomast, 29. sept. (Reuter). Laupäeval kell 10 homm. astus Palazzo Viminales kokku Itaalia kabineti koosolek, kus arvustati Rahvasteliidu otsust 13-liikmelise komitee nimetamises. Mussolini toonitas uuesti Itaalia õigust laiutamisele ja oma julgeoleku kindlustamisele. Itaalia ei lahku Rahvasteliidust enne kui tuleb päev, mil Liit otsustab astuda Itaalia vastu sihitud samme. Lõpuks kasutanud Il Duce ära juhust, et veel kord alla kriipsutada, et Itaalia politika ei taotle mingisuguseid otseseid või tulevasi eesmärke, mis võiksid riivata Briti huvisid ja Itaalia on nõus inglastega pidama läbirääkimisi.

Katse rahu-väerinda lõhkuda.

Kabineti koosoleku lõpul avaldatud teadaannet tõlgitsetakse Roomas kui ülekutset Suur-Britanniale, et viimane võtaks ümberkaalumisele oma seisukoha Itaalia «õigete» nõudmiste suhtes ja astuks kahepoolsetesse läbirääkimistesse Itaaliaga – arvatavasti väljaspool Rahvasteliidu raame. Itaallased loevad seda teadaannet oma politika vankumata deklareerimiseks. Nüüd peab Suur-Britannia ütlema, mida ta kavatseb teha.

Pariisi lootused kadunud.

Itaalia teadaanne purustas Pariisis viimased lootused, et Mussolini viimasel minutil astub läbirääkimistesse, enne kui Rahvasteliidu nõukogu otsustab tema vastu tarvitada sanktsioone. Isegi kõige optimistlikumad vaatlejad ei usu, et Mussolinil läheks korda meelitada Suur-Britannia otsestesse läbirääkimistesse väljaspool Rahvasteliitu.

10.000 meest.

Laupäeval alustas Neapelist 10.000 sõjaväelast teekonda Ida-Aafrikasse. See on kõige suurem saadetis üheainsa päeva jooksul. Sõjaväelaste käsutusse oli antud tervelt 5 transportlaeva. Bolognast saabus Neapelisse 70 tanki edasisaatmiseks Aafrikasse.

Suezi ei suleta?

Suezi kanali aktsiaselts ametlikult eitab Suezi kanali sulgemise küsimuse päevakorrale võtmist direktorite järjekorralisel kuukoosolekul 7. oktoobril. Kuid öeldakse, et 1888. a. konventsioonis olevat selge sõnaga väljendatud, et kanal jääb avatuks, niihästi rahu kui ka sõja ajal.

Laupäeva hommikul astus Genfis kokku 13-liikmeline komitee,

kes koostab nõukogule aruannet Rahvasteliidu põhikirja 15 art. par. 4 alusel. Genfis tähendatakse, kuna viiekomitee aruanne oli mõeldud praktilise kompromissi leidmiseks ilma oma arvamise avaldamiseta kõne all oleva küsimuse kohta, on kolmeteistkümne-komitee nüüd kutsutud kaaluma küsimust täies ulatuses ja ise võtma seisukohta.

29.09.1935