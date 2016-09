PÄEVAINTERVJUU Stuudios ametist tagandatud Oudekki Loone

Keskerakonna juhatuse eilse otsusega partei peasekretäri kohalt tagandatud Oudekki Loone teatas, et tema kõrvaldamine «ei toimunud meie endi kokku lepitud reeglite järgi», kuid ei kavatse tagandamist siiski kohtus vaidlustada.

Savisaar: Loone tagasikutsumise otsus on õigustühine

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar on seisukohal, et juhatuse otsus kutsuda Oudekki Loone peasekretäri kohalt tagasi on partei põhikirja vastane. Jaanus Karilaid vaidleb erakonna esimehele vastu.