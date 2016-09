PÄEVAINTERVJUU Oudekki Loone: Keskerakonnas toimuv võib olla lavastus, Simson andis mulle hoiatuse

«Inimesed, kes pingetele hästi vastu peavad – nende närvisüsteem ongi selline, et see vastab adrenaliini ja hea tujuga. Ma olen seda tüüpi inimene,» teatas Loone.

«Kõik minu arvamised inimeste kohta on osutunud tõeks. Inimesed, kellest algusest peale kahtlustasin, et nad võivad olla väga alatud, on osutunud tõepoolest väga alatuteks. Poliitikas ongi nii. See, mis toimub Keskerakonnas, on väga hea näide selle kohta, et lõppude lõpuks on oluline võim. Küsimus on meetodites, mis otsustatakse võimu nimel kasutada,» rääkis endine peasekretär.

Loone väitel on tema kohta palju valetatud ning inimesed ei julgevat midagi avalikult välja öelda.

Simsoni leeri lavastus?

«Tegelikult ei suudeta kannatada, et härra Edgar Savisaar on ikkagi erakonna esimees. Tõenäoliselt oli mingi hirm, et kui ma veel kaua peasekretär olen, siis võib-olla ei õnnestugi järgmisel kongressil temast kuidagi lihtsalt võitu saada.»

Loone usub, et poliitmäng on tõepoolest nii suur ega välista võimalust, et Simsoni leer punus talle lõksu ja määras ta peasekretäriks ajutiselt, et lõpuks ka garantiikirjade asjus endalt süü eemale veeretada.

Enda sõnul teavitas Loone garantiikirjadest esimees Edgar Savisaart kohe, kui nendest kuulis. Samuti usub ta, et juhatus teadis garantiikirjadest varem, kui tunnistas.

«Mulle on jäänud mulje, et see võib olla lavastus. Kui mind kinnitati peasekretäriks, siis proua Kadri Simson ütles juhatuses, et praegu kinnitame su ära, aga küll sa augusti lõpus näed, et riigikogu liikme ja peasekretäri tööd ei saa ühildada. Siis mõtlesin, et ilmselt plaanitakse mingit skandaali minu ümber, see hoiatus mulle anti,» oli Loone avameelne.

Võitlus ideoloogiate vahel

Oudekki Loone sõnul toimub erakonnas praegu võitlus pehme ja radikaalse ideoloogia vahel. «Üks on raamatupidajalik ja excel’lik majandusele vaatamine ja sellist ideoloogiat pooldavad Kadri Simson ja Jüri Ratas. Ratase puhul muidugi on keeruline, sest ma olen teda väga harva kuulnud ideologiast rääkimas, aga kuna nad on sõbrad, siis ma eeldan, et nad pooldavad samu põhimõtteid. Nad näevad poliitika sisuks rohkem moralismi kui see tervislik on.»

Teine pool erakonnast pooldab tema sõnul läbikukkunud Euroopa majandusmudeli muutmist ja riigi suuremat sekkumist näiteks kodanikupalga ja muude karmimate reguleerivate meetmete abil: «Kasutusele tuleb võtta radikaalseid samme ja teha korralik ekspansiivne rahapoliitika.»

Savisaare leeri kuulub Loone enda sõnul just nende samade ideoloogiliste vaadete pärast. Ka oma tulekut Keskerakonda põhjendas ta suure poolehoiuga Edgar Savisaarele kui oskuslikule poliitikule. Loone ei nõustu Repsiga, et Savisaare aeg kuidagi ümber oleks.

Keskerakonna juhatus vabastas pühapäeval garantiikirjaskandaali tõttu ametist peasekretär Oudekki Loone, samuti tegi juhatus ettepaneku korraldada 5. novembril erakorraline kongress, kus praeguse plaani kohaselt peaks esimeheks kandideerima Jüri Ratas.