VIDEO Pooleks aastaks aja maha võtnud Egle Eller-Nabi võistlusdieedi saladus on lihtne

«Hästi paljud murduvad, väga vähesed jõuavad lavale,» tõdeb äsja Las Vegasest kulturismi- ja fitnessi olümpialt naasnud naine videos Postimehele, «treenerina näen, et kui näiteks kümme tükki alustab, siis on täiesti normaalne, et lavale jõuab kuus-seitse.»

«Väga palju on neid, kes ei võtagi treenerit ja püüavad omal käel hakkama saada, mis on kõige raskem variant. Siis tihti ei jõutagi lavale. See on hästi vaimne ala ja ei tohi üle pingutada. Loetakse igasuguseid asju ja jälgitakse erinevaid võistlejaid – aga võistlejad ei postita oma asju 100 protsenti tõeselt,» lisas ta.

Toitumine on komistuskivi

«Liiga vähe süüakse – nii ei jaksa trenni teha ja dieet ka ei toimi. Kõik mõtlevad, et jätavad söömata, aga siis dieet ei toimi. Tegelikult on vastupidi – pead sööma ja hästi mitmekülgselt.»

Võistlejate seas näeb Egle tihti, et minnakse väga ühekülgseks: «Tahetakse ainult ühte ja sama asja hakata sööma ja siis kaal ei langegi, keha läheb väga stressi. Pressitakse edasi, aga ei tule midagi.»

Menüü puhtaks

Kuigi Egle päevane kaloraaž on treeneritöö tõttu suurem kui tavavõistlejatel, jälgib ta, et toitumine oleks puhas. Eriti oluline on see võistluseelsel perioodil.

«Kui ma muidu ikka luban endale magusat ja ei mõtle igat oma sööki läbi, siis võistluse eel pean läbi mõtlema kellaajad, et saaksin regulaarselt süüa ja mul on see toit kaasas. Toitumine läheb režiimi.»

Puhas menüü tähendab ennekõike liigsest ja tundmatust loobumist, nagu kastmed ja väga paljudest eri komponentidest kokku segatud toidud.

«Kui muidu on kohv koore ja meega, siis alles jääb näiteks kohv piimaga. Sellised väiksed asjad lõpuks tegelikult loevad. Mu kaloraaž ei lähegi väga palju madalamaks, vaid just hästi puhtaks.»

Võistlemisest paus

Järgmised pool aastat ei plaani Egle võistlemise peale mõelda ning soovib kehale ja vaimule puhkust anda. See aga ei tähenda, et trennid ja tervislik toitumine ei jätkuks.

«Kui ma ise võistlen, jääb vähem aega teiste tegevuste jaoks. Ma tahaks näiteks minna kellelegi külla ja mitte mõelda, et aga ta ju küpsetab nii hästi ja on äkki kringlit teinud!,» naerab ta, «tahaks vahelduseks võistlusrežiimist välja tulla.»

Septembri keskel oli Eesti esmakordselt esindatud kulturismi- ja fitnessivõistlusel Mr. Olympia. Ala kõige mainekamal jõuproovil võistles bikiinifitnessis ka Egle Eller-Nabi ja sellega sai temast esimene eestlane, kes antud ala olümpial osalenud.

Kokku oli bikiinifitnessis võistlustules 42 naist, kellest edasi finaali pääses 15 paremat. Finaali eestlanna kahjuks ei jõudnud ehk Bikini Olympia 2016 lõpp-protokollis oli tal kirjas 16. koht.

Koos eestlannaga oli väljaspool USA-d starti pääsenud ainult 10 naist. Ülejäänud osalejad olid kõik ameeriklannad.

Vaata videot!