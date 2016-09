Postimees 1996. aastal: Kogan kandideerib edasi

Endel Lippmaa küsis eile riigikogus õiguskantslerilt, kas Venemaa kodaniku Kogani kandideerimine Tallinna volikokku on seadusega kooskõlas.

«Ei, kehtiva seaduse alusel ei ole teise riigi kodanikul õigust kandideerida,» vastas Truuväli.

«Niisugusel juhul on üks menetlus. Valimiskomisjon kustutab selle kandidaadi nimekirjast, kui ta on seal registreeritud,» andis Truuväli lahenduse.

Kogan on korduvalt avalikkusele kinnitanud, et ta on sünnijärgne Eesti kodanik. Samas on ta ka teatanud, et on end registreerinud Vene Föderatsiooni kodanikuks.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ei täpsusta, kuidas talitada juhul, kui kandideerijal on topeltkodakondsus. Seaduse kohaselt on kandideerimiseks vajalik Eesti kodakondsuse omamine.

Vabariigi valimiskomisjoni sekretariaadi juhataja Alo Heinsalu kinnitas, et tal puuduvad andmed, et Tallinna territoriaalkomisjonis keegi oleks vaidlustanud Kogani kandideerimise.

26.09.1996