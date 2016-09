Maive Rute: tark mees riigikogu taskus

Taavi Minnik: venelaste valikud

Hiljuti küsis üks tuttav Facebookis, kust võetakse, et Venemaa peaks olema demokraatlik riik. Iseenesest on vastus lihtne: see on sätestatud ju sealse riikluse alusdokumendi ehk 1993. aasta konstitutsiooniga, mille kehtestamise poolt andis referendumil hääle enamik Vene kodanikke.