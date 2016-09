Päeva karikatuur

Rahahäda Eesti tervishoius ajas arstid streikima

Kui seni on meedikud streikinud, et endale palka juurde nõuda, siis tänane hoiatusstreik on ajendatud Eesti tervishoiu alarahastamisest.

Gerli Liivet: arstide ja õdede hoiatusstreik on appikarje

Just see ületöötamine, mida meie sektoris harrastatakse ja suisa eeldatakse, muudab ka meid ühel hetkel abivajajateks, kes soovivad võtta haiguslehte, minna eriarsti konsultatsioonile ning saada vajalik operatsioon õigel ajal, kirjutab Eesti Õdede Liidu juhatuse liige Gerli Liivet.

Mis homsel streigipäeval täpsemalt toimub?

Kuigi homne hoiatusstreik võib arsti aja broneerinud inimeste jaoks tähendada väikeseid ebameeldivusi, kinnitavad nii arstide liit kui ka haiglad, et vajalik arstiabi kellelgi saamata ei jää.

Arstide palgakokkulepped on jooksnud ummikusse

Pea aasta aega kestnud tervishoiutöötajate palgaläbirääkimised on ummikus: arstid nõuavad nii suurt palgatõusu, millele nigelas seisus haigekassa eelarve vastu ei pea ehk kümneprotsendilise palgatõusu asemel saab riik neile võimaldada vaid viis protsenti palgalisa.

Haigekassa puudujäägi lapivad jõukad sünnitajad ja tõbised

Kui tänavu tuleb haigekassa peaaegu 33 miljoni euro suuruse eelarve puudujäägi katmiseks pingutada haiglatel, siis järgmisel aastal hakkavad seda kinni maksma inimesed ise: nimelt seatakse lagi haigus-, hooldus- ja sünnitushüvitistele.

Haigekassa vaeb puudujäägi vähendamise võimalusi

Täna koguneb haigekassa nõukogu, et arutada ettepanekuid haigekassa planeeritust suuremate kulutuste tõttu tekkinud olukorra lahendamiseks; kui välja arvata tervise- ja tööminister, näevad nõukogu liikmed kohtumisel ettepanekuid esmakordselt.

Andrus Karnau: haigekassa miinus tähendab, et inimesed said ravitud

Haigekassa miinus on pigem hea kui halb uudis. Inimesed said ravitud. Haigekassa juhil Tanel Rossil peavad olema raudsed närvid. Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat kirjutas kolmapäeval sotsiaalmeedias, et riigile 33 miljonit miinust tekitanud Ross ei sobi tervishoiu rahastamise teemal eksperdiks. Peaminister Taavi Rõivas kiitis Nebokatile kaasa. Nõrgemate närvidega mees astuks seepeale tagasi.

Juhtkiri: jalad kõhu alt välja, minister Ossinovski

Haigekassa esimese poolasta miinus on ehmatav ja osutab selgelt, et poliitikutel on süsteemsete muudatuste otsustamiseks veel vähem aega, kui me varem arvata võisime. Samuti tähendab see, et tõenäoliselt saab riigieelarve miinus olema prognoositust suurem.

Juhtkiri: poliitikud! Hakake otsustama! See on teie töö!

Kui me tahame, et meie arstiabi oleks ka viie ja kümne aasta pärast vähemalt sama kõrgel tasemel (võrdluses teiste riikidega) kui praegu, siis on viimane aeg hakata tegema tõsiseid poliitilisi otsuseid. Meil on vaja vastust, mis moel me oma meditsiinisüsteemi tulevikus rahastame.