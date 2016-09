PÄEVAINTERVJUU Vene noormehed nõuavad Helmelt tõendeid või vabandust viienda kolonni kohta

«Peamine tunne, mis alati tekib on see, et kas see on nali ja enam ei peaks paintballi mängima, sest see ei ole enam isamaaline tegevus või on see tõsine probleem ja peaks tõsiselt reageerima,» arvas Helme väljaütlemise kohta õiguskantsleri nõunik Vladimir Svet.

Svet tõi välja, et igal aastal läbib Eesti ajateenistuse sadu vene noormehi, keda selline avaldus võib tõsiselt solvata. «Väga tähtis on, et kaitseminister või mõni teine riigijuht lükkaks sellise avalduse ümber ja ütleks, et me ei karda ja usaldame teid.»

Noortele suunatud konverentsi TEDx Lasnamäe korraldaja Dmitri Moskovtsev tõi välja, et vanuserühmas 20-34 on mitte-eesti päritolu mehi Eestis ligikaudu 30 000. «See tähendaks, et iga kuues vene noormees on kolonni liige. Oleks meid siin veel kolm, oleks üks meist juba potentsiaalne riigireetur. Ida-Virumaa statistikat vaadates oleks riigireetur juba iga teine.»

Mart Helme väitel harjutavad eriväljaõppega kolonni liikmed oma sõjalisi oskusi paintballis või lasketiirus, mida stuudiokülaliste hinnangul on väga raske tõsiselt võtta.

«Eestis on kindlasti sõjalise väljaõppega inimesi praegusest ja varasemast ajast ning nad on valdavalt kapo jälgimise all. Küsimus on selles, et kui üks poliitiline liider nimetab kindla arvu ja loetleb tunnuseid, siis on vaja tõendusmaterjali,» leidis riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni nõunik Sergei Metlev.

«Mina isiklikult ootan sel juhul Mart Helmelt tabeleid, kus on ohuhinnangud välja toodud ja kui palju täpselt neid inimesi on,» lisas ta, «kuid ma olen veendunud, et neid tõendeid tal pole ja tegemist on tema isikliku presidendikampaaniaga. Samas ta ei taha arvestada sellega, et need avaldused on vene meedia poolt ärakasutatavad ja need inimesed, kes praegu ei tunne, et nad kriisiolukorras tahaks Eesti riigi vastu astuda, võivad hoopis sinnapoole kalduma hakata, sest nad on solvatud.»

«Minu meelest Mart Helme teab väga täpselt, mida ta teeb. Tema eesmärk on jõuda valijameeste seas veel toetust leida. Väiksemates maakohtades, kus venekeelseid elanikke on vähe, tundub see reaalne oht, kuna kokkupuude venelastega on märksa väiksem kui linnades,» märkis Moskovtsev.

«Siis võibki inimene ette kujutada, et need 5000 jooksevad kuskil Ida-Virumaa metsades ja Tallinna all ja tahavad Eestit vallutada. See oli konkreetsele sihtrühmale suunatud sõnum,» lisas ta.

«Arvan samuti, et hirm on peamine sõnum, mida Helme tahab edasi anda,» nõustus Svet, «enamasti suhtume me ühiskonna hirmutamisse negatiivselt – näiteks terrorirünnakute puhul, kus hirmu abil tahetakse ühiskonda oma väärtustest ja hoiakutest võõrutada, kuid selle ei peaks alluma. Sarnaselt peame siin ütlema, et hirmupoliitika ei ole aktsepteeritav.»

«Kindlasti on neid inimesi, kes usuvad, et nurga taga on Kalašnikoviga venelane, ent me ei saa tolereerida seda, kui riigikogu liikmed seda räägivad ja pärast öeldakse, et see oli nali või seda ei peaks tõsiselt võtma,» lisas Svet.

Presidendivalimisteks valmistuva Mart Helme väitel on Eestis 5000 hästi organiseeritud ja väljaõpetatud vene rahvusest noort meest, kes on mobiliseeritavad Eesti riigi vastu väga lühikese ajaga.

«Ma võin kinnitada, tuginedes – ma ei ütle, missugustele –, igatahes, teatud andmetele, et meil on organiseeritud 5. kolonn, umbes 5000 hästi organiseeritud ja väljaõpetatud noort meest, kes osalevad mitmesugustes laskeklubides, paintballi klubides, jahiseltsides ja muudes sellistes. Kellel on brigadirid, kes käivad harjutamas küll Männiku karjääris ja muudes kohtades ja kes on mobiliseeritavad Eesti riigi vastu väga lühikese ajaga,» vahendas ERRi uudisteportaal Helme sõnu Vikerraadiole.