Postimees 1930. aastal: palgi-Panama Viljandi maavalitsuses

Tööpuudus ei saanud põhjuseks olla, sest mitmed tööd jäid ripakile ja nende täitmiseks tuli palgata uued jõud. Neil päevil vallandati ilma ühegi nähtava põhjuseta tehnik Pikk, kes on maavalitsuses ainuke kutseline tehnik ja kelle töö leidnud alati lugupidamist. Ametnikkude kohaltloopimine ja teised teedeosakonna juhataja korraldused tegid maainsener Kinnunen’ile võimatuks oma vastutavas ametis edasi töötada ja ta esitas lahkumispalve.

Enne vallandamist paljastas tehnik Pikk maavalitsuses suurema palkide kõrvaldamise, missugune läheb kriminaalvõimude lahendada. Pajusi silla ehitamiseks laskis teedeosakonna juhataja N.Vatter ettevõtjat K.Vatterit vedada Adavere metsast palke. 147 palki on saladuslikult ära kadunud ja asjatult on uuritud juba nädalaid, kuhu palgid kadusid. Selgub, et järelevalve on olnud palkide juures puudulik ja palgid on metsast välja antud ilma tsekita.

20.09.1930