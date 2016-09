Täna kell 12.25 on Postimehe otsestuudios haridus- ja teadusminister Maris Lauri ja Praxise haridusanalüütik Hanna-Stella Haaristo. Värske OECD haridusraport «Education at a Glance» toob välja paradoksi, et ehkki Eestis on keskmisest enam kõrgharituid, jääb haridusest saadud palgalisa Euroopa keskmisest väiksemaks. Kui Euroopas tähendab kõrgharidus keskmiselt 52 protsenti kõrgemat palka, siis Eestis jääb sama eelis alla kolmandiku.