Siim Kiisler: kes hoiaks vaos presidendikandidaate?

Valimiskampaaniate ajal oli mu arvamus sellest ettevõtmisest kord väga hea, kord kriitiline. Ikka vastavalt sellele, kas nende antud hinnangud olid minu arust täpsed ja asjakohased või siis arusaamatud ja ebaõiglased. Kuna mitut valvurit tunnen isiklikult päris hästi kui väga tarka ja arusaajat inimest, siis olen paaril korral ka valvuriga ühendust võtnud ja oma nördimust väljendanud.

Aga viimastel riigikogu valimistel taipasin ma, et sõltumata sellest, kui täpseks ma nende konkreetset kriitikat pean, on nende tegutsemisest suur kasu – nad tõesti mõjuvad poliitikutele distsiplineerivalt! Ja nad tõesti aitavad valijatel ära tunda, kui kandidaat käitub ebaeetiliselt.

Presidendivalimistel valvureid pole. Osa valijaid pildistavad kabiinis oma sedeleid. Kandidaat ründab konkurenti tema vanemate pärast. Teine kandidaat valetab, et ta on sõltumatu, kuigi viib ellu poliitperekonna tahet. Kolmas lubab keerata tagasi haldusreformi, kuigi presidendil sellist õigust pole. Inimesed usuvad. Kahju on tekitatud.

Ma poleks varem arvanud, et midagi taolist kirjutan, aga: Valimiste valvurid, ma tunnen teist puudust!