Esmaspäeval, 19. septembril kell 14.00-17.15 toimub Nordic Hotel Forumis seminar «Bridging science, policy and finance – new practical steps for transition towards a low-carbon energy system», kus räägitakse nii keskkonnasõbralikumast energiatootmisest kui ka energiajulgeolekust. Seminari kava on võimalik vaadata Stockholmi Keskkonnainstituudi kodulehel.