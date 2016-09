Rõõmu otsija

Eesti jalgpallikoondise mängust on viimasel ajal olnud kadunud rõõm ja sära ning koos sellega kadus nüüd meeskonna tüüri juurest ka rootslasest juhendaja Magnus Pehrsson. Juba varem oli selge, et ühel päeval peab Pehrssonilt ametikoha üle võtma Martin Reim. Nüüd jõudis see päev kätte varem, kui esialgu osati oodata.