Siret Rutiku: Eesti vajab doktoriõppe reformi!

Kui varem oli doktoriõpe peaaegu eranditult teadustegevuse väljund, siis juba vähemalt paarkümmend aastat, Eestis ehk viimased kümmekond aastat, see enam nii ei ole või õigemini – ei tohiks olla. Doktorikraad on küll Eestis ainus teaduskraad, ent doktorikraadiga inimese ja teadlase vahel ei ole enam automaatselt võrdusmärki.

Ühiskonnal on lisaks teadlastele vaja inimesi, kes oskavad teadusliku uurimistöö kogemusele tuginedes lahendada ühiskonna probleeme ja väljakutseid, kujundada nägemust ühiskonna arengusuundadest ning juhtida protsesse. Selliste pädevustega inimesi on vaja nii avalikus kui erasektoris, nii mittetulundus- kui tulundusettevõtetes, nii kultuuris kui majanduses, nii hariduses kui tervishoius.

Vastuolud vajaduste ja valikute vahel

Tänased doktoriõppekavad ja doktoriõppe korraldus laiemalt on seevastu suunatud tulevaste teadlaste «koolitamisele». Fookus on kitsal teaduslikul uurimisküsimusel, mida uuritakse enamasti kindla erialase traditsiooni reeglite järgi ja mida tutvustatakse üldjuhul erialases võõrkeeles rahvusvahelistes teadusajakirjades. Nii teadlaseks saamisest huvitatud kui ka mittehuvitatud doktorandid on, sõltumata nende east ja eelnevast töökogemusest, üliõpilase staatuses teaduse «õpipoisid/-tüdrukud», kes lisaks oma uurimistööle täidavad juhendaja antud ülesandeid, õpetavad ülikoolis ja üritavad seejuures lisateenimise võimalusi leida või säilitada.

Doktoriõppe õpingute osa, ehkki teadustöö osaga võrreldes oluliselt väiksem, koosneb enamasti erialastest teoreetilistest õppeainetest. Doktorikraadi omandanu on seega keskmiselt kuus aastat tegelenud väga kitsa (üldjuhul) teoreetilise probleemi uurimisega, millel ei pruugi olla suurt ühisosa akadeemiavälise maailmaga. Seetõttu on väljaspool alma mater´i seinu tööd otsivad doktorid sunnitud sageli tõdema, et doktorikraad ei olegi väljaspool nii väärtuslik ja nad ei ole seal oodatud.

Samas ei soovi mitte kõik doktoriõppe läbinud isikud valida teadlaskarjääri. Doktorikraadiga inimesed on põhjalike ja laiade eriala- ja üldteadmistega, avarama maailmapildiga, kõrgel tasemel argumenteerimisoskusega, oskusega teadmisi edasi anda jne. Seetõttu oleks ehk hoopis parem, et rohkem doktorikraadiga inimesi töötaks näiteks poliitikanõunikuna, ettevõtte juhina, ministeeriumiametnikuna, koolidirektorina – igal pool seal, kus teaduspõhine lähenemine oleks kogu ühiskonnale vajalik ja kasulik.

Seega on doktoriõppe üle arutlemisel olulisim põhimõtteline küsimus mitte kas avalikus ja erasektoris on vaja rohkem doktorikraadiga inimesi, vaid milliste pädevustega doktorikraadiga inimesi on vaja, et tagatud oleks nii teadlaskonna järelkasv kui ühiskonna võimekate liidrite ja ettevõtetes tippspetsialistide olemasolu.

Samas kui uuringutes ja poliitilises diskussioonis kurdetakse ettevõtete vähest valmidust võtta tööle doktorikraadiga inimesi, kasvab erasektoris teadlaste osakaal küll, aga mitte doktorikraadiga töötajate arvelt. See on ilmselt isegi rahvusvahelises võrdluses tõeline kurioosum – sellal, kui rahvusvaheliselt on doktorikraad eri sektorites (eriti tippjuhtide positsioonidel) selge konkurentsieelis, võib Eestis doktorikraad osutuda isegi ülikoolivälises teadlaskarjääris takistuseks, sest tööandjad eelistavad magistrikraadiga teadustöötajaid. Ka avaliku sektori tööpakkumistes esineb doktorikraadi nõuet üliharva.

Rohkem doktorikraadiga inimesi majandust edendama

Selleks, et rohkem tarku inimesi jõuaks edukalt majandust ja ühiskonda edendama, on vaja doktoriõppe reformi.

Doktoriõppe kestus on jätkuvalt neli aastat. Doktoriõppekavad on vaja ümber struktureerida kaheastmeliseks kolme spetsialiseerumissuunaga.

Esimesel astmel omandatakse kahe aasta jooksul kõrgel tasemel teaduslikuks uurimistööks vajalik metoodika, täiendatakse teadmisi intellektuaalomandi, teaduseetika, projektijuhtimise, teadmus- ja tehnosiirde ning innovatsiooni jms valdkonnas, läbitakse mahukam eneseanalüüsi ja ettevõtte/asutuse projektiharjutus ning viiakse läbi lühem teaduslik uurimisprojekt ja koostatakse avaldamisvalmis teadusartikkel. Kõigi tegevuste käigus toimub integreeritult ülekantavate pädevuste arendamine.

Esimese astme järel on doktorantidel teisel astmel, mis samuti kestab kaks aastat, kolm spetsialiseerumisvõimalust: 1) teadussuund (alus- ja rakendusuuringud); 2) eksperimen­taalarenduse (kunstide valdkonnas loome-) suund (sh tehnosiire ja ettevõtlus); 3) juhtimissuund (juhtimine ja teadmussiire, sh juhendamine ja õpetamine).

Teadlaskarjäärist huvitatud doktorandid spetsialiseeruvad teaduslikule suunale, jätkates esimesel astmel alustatud teadusprojektiga ning omandades süvendatud erialaseid ja edasiseks teadlaskarjääriks vajalikke teadmisi ja oskusi. Eksperimentaalarenduse suuna valivad doktorandid jätkavad koostöös juhendajatega kokkulepitud rakenduslike uurimisprojekti(de)ga ning omandavad täiendavaid teadmisi ja oskusi tehnosiirde ja ettevõtluse vallas. Kunstide valdkonnas on eksperimentaal­arenduse suunal käsitletavad loomeprojektid. Juhtimissuunast huvitatud doktorandid jätkavad koostöös juhendajatega kokkulepitud rakenduslike uurimisprojekti(de)ga ning omandavad täiendavaid teadmisi ja oskusi juhtimise, teadmussiirde ja ettevõtluse vallas.

Juhtimis- ja eksperimentaalarenduse suuna valinutele määratakse lisaks ülikooli juhendajale teine, üldjuhul ülikooliväline juhendaja, kes juhendab doktoranti uurimisprojekti rakenduslikes küsimustes.

Kõigil kolmel spetsialiseerumissuunal koostavad ja kaitsevad doktorandid doktoriväitekirja. Teaduslikul suunal on lisaks doktoriväitekirja kaitsmisele lõpetamise eelduseks avaldatud teaduspublikatsioonid (nende arv ja tase vajab tõsiseltvõetavat diskussiooni rahvusvahelises võrdluses Eestis kehtivate nõudmiste asjakohasuse üle).

Eksperimentaalarenduse ja juhtimise suunal on eelduseks uurimisprojekti(de) reaalse katsetamise või rakendamise tulemused (tööstusomandi taotlused, metoodika katsetused, valmistatud prototüübid, loomeprojektid jne).

Seadusandlikult vajab doktorandi staatus (üliõpilane või töötaja või mõlemad) ning eri spetsialiseerumissuundadel väljaantavate doktorikraadide eristamise vajalikkus põhjalikumat diskussiooni.

Reformiga tuleb alustada kohe ja selle õnnestumiseks on hädavajalik hästi juhitud ja avatud dialoog kõigi osaliste, eriti aga ülikoolide ja ühiskonna teiste valdkondade esindajate vahel.