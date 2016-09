Maire Raadik: rööprähklus

Kuigi nähtus ise on tuttav, ei ole me seni tundnud vajadust seda eraldi sõnaga nimetada. Oleme tarbe korral lihtsalt nentinud, et teeb mitut asja korraga, või siis, kui tööl suuremat tulemust pole, parastanud üheksa ametit, kümnes nälg. Ingliskeelses maailmas on selle nähtuse nimetamise vajadust teadvustatud ja käibele on võetud sõna multitasking. Keelenõuandest küsiti multitasking’i vasteid esimest korda 2008. aastal, esmaabina pakkusime enam-vähem otseseid tõlkeid mitmiktegevus ja mitmiktöö – eeskujuks näiteks mitmikabielu, ajakirja mitmiknumber või mitmiktäht astronoomias.

Multitasking’it omal nahal kogenuil hakkas seevastu fantaasia tööle. 2012. aasta lõpus oli Eesti Ekspressi nädala sõna rööprapsimine, selle kõrvale tulid varsti rööprähklemine, rööprassimine, rööprügamine ja 2013. aastal rööpamine (volikogu liikmed rööpavad mitmes komisjonis). Rahvas tegi variantide hulgast oma valiku ja 2014. aasta paiku hakkasid keelenõuküsijad küsima hoopis nii: teame, et multitasking on rööprähklemine, aga see rööprähklemise sõna vist ikka igasse teksti ei sobi, on nagu argikeelne?

Kahtluskoht võib olla sõna värvikus: algriimi sisaldav rööprähklemine on mõne arvates niisama leidlik – ja mõne teise arvates niisama nõme – nagu näiteks rüperaal. Ometi on kõik need rööp-algulised sõnad kokku pandud täiesti viisakast materjalist, mis võiks kirjakeeldegi sobida. Täiendsõna rööp- näitab rööpsust, paralleelsust (nagu ka nt sõnades rööplülitus või rööpühendus), põhisõna aluseks on aga verbid, mis tähendavad kõvasti töötamist (nagu rassima, rügama), niisama sekeldamist (nagu rapsima) või mõlemat (nagu rähklema). Praegu kasutatakse kõige rohkem rööprähklemise sõna. Et neljast-viiest variandist just rähklema peale on jäänud, võib näidata ka pisukest hinnangut: ega see mitme asja korraga tegemine vist ikka üks õige asi ei ole, tuleb ette ka ülerahmeldamist ja ‑rassimist.

Olgu nii, et mõnele meist näib rööprähklemine kõnekeelne, mõnele naljatlev või hinnanguline, kuid maitseid on erinevaid ja kas maksab üht väärt sõna selle pärast tõrjuda. Kus lause end sedamoodi annab seada, et saame öelda teeb mitut asja korraga või mitme asja korraga tegemine, on hästi, aga kui vajame lühemaid nimisõnu, miks siis mitte öelda rööprähklemine või rööprähkleja. Keelenõutöö käigus pakutud mitmiktegevus, mitmiktöö, kõigetegemine on multitasking’i vastetena paraku märksa verevaesemad. Infotehnoloogias öeldakse multitasking’i kohta aga hoopis multitegumtöö.