Artemi Troitski: ees ootavad hübriidvalimised

Lauri Hussar: tuba on tühi

«Kaunist keskhommikut!» Just nii tervitades alustas Aarne Rannamäe laupäeviti Eesti kuulatavaimat raadiosaadet «Rahva teenrid». Nõudlik nii iseenda kui ka teiste suhtes, olid Aarne tele- ja raadiosaated nauditavad meistriteosed. Need kutsusid olulistest teemadest osa saama ja kaasa mõtlema. See kaasamõtlemine ei olnud kerge, sest süvitsi, vahel ka vastuvoolu minek oli viis, kuidas Aarne oma vaatajaid-kuulajaid kostitas.